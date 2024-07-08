Анджелина Джоли на грани: шокирующие подробности о её критическом состоянии

Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В окружении Анджелины Джоли серьезно обеспокоены ее здоровьем. Актриса всегда была худой, но на последнем вручении премии "Тони" она выглядела особенно изможденной, что вызвало тревогу.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Источники сообщают, что Джоли весит около 44,5 кг при росте 169 см, что очень мало. Друзья актрисы подтверждают, что она почти не ест, и это стало критическим. Доктор Габриэль Миркин отметил, что у Джоли уже развивается остеопороз, что делает ее кости хрупкими и подверженными травмам.

Причины похудания связывают с постоянным стрессом из-за развода с Брэдом Питтом и болезнями.

В 2013 году Джоли призналась, что у нее мутация гена BRCA1, что увеличивает риск рака груди и яичников, и она прошла через профилактические операции, что также повлияло на ее здоровье. Джоли и ее представители не комментируют эти новости.