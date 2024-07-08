Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компания DJI представила новый электрический велосипед PL Carbon
Лайфхаки по уходу за французской болонкой
Советы по выращиванию пионов
Киви и банан считаются самыми полезными фруктами
Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect
Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения
Вода сасси для похудения: рецепт и польза для здоровья
Банк России выпустил монету с логотипом ФК "Спартак"
Анджелина Джоли на грани: шокирующие подробности о её критическом состоянии

Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем

1:04
Шоу-бизнес

В окружении Анджелины Джоли серьезно обеспокоены ее здоровьем. Актриса всегда была худой, но на последнем вручении премии "Тони" она выглядела особенно изможденной, что вызвало тревогу.

Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Источники сообщают, что Джоли весит около 44,5 кг при росте 169 см, что очень мало. Друзья актрисы подтверждают, что она почти не ест, и это стало критическим. Доктор Габриэль Миркин отметил, что у Джоли уже развивается остеопороз, что делает ее кости хрупкими и подверженными травмам.

Причины похудания связывают с постоянным стрессом из-за развода с Брэдом Питтом и болезнями.

В 2013 году Джоли призналась, что у нее мутация гена BRCA1, что увеличивает риск рака груди и яичников, и она прошла через профилактические операции, что также повлияло на ее здоровье. Джоли и ее представители не комментируют эти новости.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем
Компания DJI представила новый электрический велосипед PL Carbon
Лайфхаки по уходу за французской болонкой
Советы по выращиванию пионов
Киви и банан считаются самыми полезными фруктами
Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect
Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения
Вода сасси для похудения: рецепт и польза для здоровья
Банк России выпустил монету с логотипом ФК "Спартак"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников