В окружении Анджелины Джоли серьезно обеспокоены ее здоровьем. Актриса всегда была худой, но на последнем вручении премии "Тони" она выглядела особенно изможденной, что вызвало тревогу.
Источники сообщают, что Джоли весит около 44,5 кг при росте 169 см, что очень мало. Друзья актрисы подтверждают, что она почти не ест, и это стало критическим. Доктор Габриэль Миркин отметил, что у Джоли уже развивается остеопороз, что делает ее кости хрупкими и подверженными травмам.
Причины похудания связывают с постоянным стрессом из-за развода с Брэдом Питтом и болезнями.
В 2013 году Джоли призналась, что у нее мутация гена BRCA1, что увеличивает риск рака груди и яичников, и она прошла через профилактические операции, что также повлияло на ее здоровье. Джоли и ее представители не комментируют эти новости.
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.