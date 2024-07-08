Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Baza нашла роскошное жильё за границей по цене московской квартиры в хрущёвке
В Центробанке возмущены отказами гражданам в оформлении краткосрочных ОСАГО
Морские ароматы: как почувствовать себя на побережье в любое время года
Признаки неуважения собаки к хозяину: как распознать и что делать
Ученые объяснили, как обнаружить черные дыры во Вселенной
Что делать, если деньги пришли на заблокированную карту?
Зрители нашли киноляп в фильме "Служебный роман"
Что произойдет с организмом, если постоянно есть овсянку
Максим Покровский* поздравил США с Днем Независимости и вызвал шквал критики
Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о новой схеме мошенничества

Михаил Ширвиндт предупредил о новом виде мошенничества

1:18
Шоу-бизнес

Сын актёра Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт поведал, что телефонные мошенники изобрели новый способ обмана граждан.

Михаил Ширвиндт предупредил о новом виде мошенничества
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, CC BY-SA 3.0

Александр Ширвиндт опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором рассказал, что аферисты не стоят на месте и придумывают всё новые схемы мошенничества.

Ведущий шоу "Съедобное/несъедобное" отметил, что его предыдущее видео, на котором он рассказывал о новом способе обмана, набрало 11 миллионов просмотров.

Ширвиндт-младший предупреждал о том, что мошенники добираются до сбережения граждан с помощью рассказа о том, что срок действия их сим-карты истёк и требуется продлить договор.

После этого, по словам Михаила, появилась другая уловка. Он рассказал, что некие люди представляются сотрудниками "Википедии" и заявляют, что готовы представить возможность редактировать статьи на справочном информационном ресурсе. Когда же люди переходят по ссылке, то мошенники получают доступ к их банковским счетам.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что стал жертвой мошенников.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Орбан избрал неожиданные маршруты — самые конфликтные страны Дмитрий Плотников Штаб украинских силовиков спрятался рядом с детской больницей, но был уничтожен Любовь Степушова "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Последние материалы
Мастер спорта Андреева: стресс ускоряет старение сердца
Названы продукты, которые повышают аппетит
Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
В ГЕОХИ РАН изучили взаимодействие лекарств с наночастицами
Экспорт немецкой продукции в Россию упал на 19%
Советы, как сделать брови идеальными на вид
Почему кошка стала часто прятаться под одеяло
Лариса Гузеева высказалась о внешности Павла Деревянко
Naavtotrasse: объяснение отметок на тахометре и их значение для водителя
Орбан избрал неожиданные маршруты — самые конфликтные страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников