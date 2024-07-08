Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о новой схеме мошенничества

Михаил Ширвиндт предупредил о новом виде мошенничества

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын актёра Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт поведал, что телефонные мошенники изобрели новый способ обмана граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, CC BY-SA 3.0

Александр Ширвиндт опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором рассказал, что аферисты не стоят на месте и придумывают всё новые схемы мошенничества.

Ведущий шоу "Съедобное/несъедобное" отметил, что его предыдущее видео, на котором он рассказывал о новом способе обмана, набрало 11 миллионов просмотров.

Ширвиндт-младший предупреждал о том, что мошенники добираются до сбережения граждан с помощью рассказа о том, что срок действия их сим-карты истёк и требуется продлить договор.

После этого, по словам Михаила, появилась другая уловка. Он рассказал, что некие люди представляются сотрудниками "Википедии" и заявляют, что готовы представить возможность редактировать статьи на справочном информационном ресурсе. Когда же люди переходят по ссылке, то мошенники получают доступ к их банковским счетам.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что стал жертвой мошенников.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской