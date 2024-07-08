Лариса Гузеева назвала актёра Павла Деревянко красивым скелетиком

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева оценила внешний вид актёра Павла Деревянко, с которым снимается в сериале.
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в "Инстаграме"* совместное фото с актёром Павлом Деревянко. На фото актёр с голым торсом показал свои рёбра, вжав в себя живот.
Гузеева сравнила свою внешность в внешностью Деревянко и решила поменять себя в лучшую сторону.
"Посмотрела я на этот красивый скелетик (Паша Деревянко) потом на себя… Опять на Пашу и уехала преображаться", — написала знаменитость в "Инстаграме"*
Ранее сообщалось, что стартовали съёмки комедийного сериала "Три сестры" с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и Юлией Александровой.
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