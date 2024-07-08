Нарастившая волосы Гузеева раскритиковала женщин с короткими стрижками: "Прикрыть ненужность"

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Лариса Гузеева осудила стереотип о коротких стрижках для женщин в возрасте

1:06
Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева обзавелась длинной шевелюрой, решив попрощаться со стереотипом, который предписывает возрастным женщинам стричь волосы коротко.

Лариса Гузеева осудила стереотип о коротких стрижках для женщин в возрасте
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся" решила изменить имидж, нарастив себе волосы подлиннее. Она показала себя в новом образе.

"Мне, как и большинству российских женщин, вбили в голову, что с возрастом волосы должны быть короткими. Блиин! И я же повелась!" — написала телесваха в "Инстаграме"*.

Гузеева призналась, что нарастила себе волосы ради работы и чтобы прикрыть "прикрыть ненужность на спине". Она отметила, что её новая причёска ей пришлась по душе.

"Длинные волосы — неплохо. Я так думаю", — поделилась своим мнением звезда.

Ранее Лариса Гузеева отреагировала на нападки трезвенников, которые её осудили за употребление пива.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Лариса Гузеева осудила стереотип о коротких стрижках для женщин в возрасте
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