Нарастившая волосы Гузеева раскритиковала женщин с короткими стрижками: "Прикрыть ненужность"

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева обзавелась длинной шевелюрой, решив попрощаться со стереотипом, который предписывает возрастным женщинам стричь волосы коротко.
Ведущая шоу "Давай поженимся" решила изменить имидж, нарастив себе волосы подлиннее. Она показала себя в новом образе.
"Мне, как и большинству российских женщин, вбили в голову, что с возрастом волосы должны быть короткими. Блиин! И я же повелась!" — написала телесваха в "Инстаграме"*.
Гузеева призналась, что нарастила себе волосы ради работы и чтобы прикрыть "прикрыть ненужность на спине". Она отметила, что её новая причёска ей пришлась по душе.
"Длинные волосы — неплохо. Я так думаю", — поделилась своим мнением звезда.
Ранее Лариса Гузеева отреагировала на нападки трезвенников, которые её осудили за употребление пива.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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