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Садальский рассказал забавный случай из жизни "царицы театра" Людмилы Максаковой

Садальский поделился театральной байкой из жизни Максаковой

0:58
Шоу-бизнес

Станислав Садальский поведал историю, которая произошла с актрисой Людмилой Максаковой в театре.

Садальский поделился театральной байкой из жизни Максаковой
Фото: https://vk.com/l_maksakova by ВК-аккаунт Людмилы Максаковой is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в очередной раз показал себя знатоком театральных баек. Он рассказал об особых требованиях звезды театра и кино Людмилы Максаковой к сценическому реквизиту и к своему внешнему виду.

Садальский отметил, что Максакова, которую он назвал царицей театра, потребовала, чтобы её сценический костюм украшал только настоящий жемчуг.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок пообещал исполнить требование маститой актрисы.

"Всё будет настоящим — и жемчуг в первом акте, и яд в последнем", — передал слова Крока заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова, актрису Александру Захарову.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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