Зепюр Брутян показала годовалого сына от актёра Павла Прилучного: "У папы на работе"

Зепюр Брутян опубликовала фото с наследником, годовалым сыном Микаэлем от актёра Павла Прилучного.
Зепюр Брутян разместила в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён её сын Микаэль рядом с отцом, звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Малыш запечатлён на столе у огромной профессиональной кинокамеры.
"У папы на работе", — подписала кадры звезда.
Подписчиков очень порадовал такой семейный контент, однако они сгорают от любопытства, желая увидеть лицо мальчика.
"Сколько можно скрывать лицо, он уже большой, все чего-то бояться";
"Папка вылитый";
"Лапусик в жился в роль. Оба прелести";
"Весь в папу", — писали фолловеры под постом Брутян.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный пытается отобрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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