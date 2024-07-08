Зепюр Брутян показала годовалого сына от актёра Павла Прилучного: "У папы на работе"

Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зепюр Брутян опубликовала фото с наследником, годовалым сыном Микаэлем от актёра Павла Прилучного.

Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян разместила в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён её сын Микаэль рядом с отцом, звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Малыш запечатлён на столе у огромной профессиональной кинокамеры.

"У папы на работе", — подписала кадры звезда.

Подписчиков очень порадовал такой семейный контент, однако они сгорают от любопытства, желая увидеть лицо мальчика.

"Сколько можно скрывать лицо, он уже большой, все чего-то бояться"; "Папка вылитый"; "Лапусик в жился в роль. Оба прелести"; "Весь в папу", — писали фолловеры под постом Брутян.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный пытается отобрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце.

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