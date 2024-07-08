Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы три самых красивых пород кошек в мире
Почему результаты лазерной эпиляции могут оставлять желать лучшего
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Сон на левом боку может облегчить изжогу
Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги
Комик Михаил Галустян показал красавицу жену в день рождения: "Моё счастье"

Михаил Галустян обратился к жене в день её рождения: "Я рядом"

1:05
Шоу-бизнес

Юморист и телеведущий Михаил Галустян опубликовал фото своей супруги Виктории в день её рождения.

Михаил Галустян обратился к жене в день её рождения: "Я рядом"
Фото: https://www.instagram.com/m_galustyan by Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman

Михаил Галустян разместил в "Инстаграме"* фото красавицы жены Виктории.

"Моё счастье. C Днём Рождения, сияй, радуйся каждому моменту. Наслаждайся жизнью, мечтай, люби, твори и ничего не бойся. Я рядом, даже если далеко", — написал под снимком комик.

Примечательно, что дата свадьбы Галустяна совпадает с днём рождения его жены.

Михаил Галустян женился на Виктории 7 июля 2007 года. Супруги воспитывает двух дочерей: Эстеллу и Элину.

Ранее певица Валерия побывала на мероприятии в честь 20-летия совместной жизни шоумена Александра Реввы с супругой. Звезда отметила, что "все гости плакали от счастья".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Российские войска продвинулись в центре города Волчанска Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Сон на левом боку может облегчить изжогу
В США отметили мощь используемых Белоруссией истребителей Су-30СМ
Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги
Как Metal Gear Solid вдохновила разработку Tom Clancy's Splinter Cell
Как достичь четких скул без пластики: эффективные упражнения для лица
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников