Комик Михаил Галустян показал красавицу жену в день рождения: "Моё счастье"

Юморист и телеведущий Михаил Галустян опубликовал фото своей супруги Виктории в день её рождения.
Михаил Галустян разместил в "Инстаграме"* фото красавицы жены Виктории.
"Моё счастье. C Днём Рождения, сияй, радуйся каждому моменту. Наслаждайся жизнью, мечтай, люби, твори и ничего не бойся. Я рядом, даже если далеко", — написал под снимком комик.
Примечательно, что дата свадьбы Галустяна совпадает с днём рождения его жены.
Михаил Галустян женился на Виктории 7 июля 2007 года. Супруги воспитывает двух дочерей: Эстеллу и Элину.
Ранее певица Валерия побывала на мероприятии в честь 20-летия совместной жизни шоумена Александра Реввы с супругой. Звезда отметила, что "все гости плакали от счастья".
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