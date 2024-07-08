Комик Михаил Галустян показал красавицу жену в день рождения: "Моё счастье"

Михаил Галустян обратился к жене в день её рождения: "Я рядом"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист и телеведущий Михаил Галустян опубликовал фото своей супруги Виктории в день её рождения.

Фото: https://www.instagram.com/m_galustyan by Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman

Михаил Галустян разместил в "Инстаграме"* фото красавицы жены Виктории.

"Моё счастье. C Днём Рождения, сияй, радуйся каждому моменту. Наслаждайся жизнью, мечтай, люби, твори и ничего не бойся. Я рядом, даже если далеко", — написал под снимком комик.

Примечательно, что дата свадьбы Галустяна совпадает с днём рождения его жены.

Михаил Галустян женился на Виктории 7 июля 2007 года. Супруги воспитывает двух дочерей: Эстеллу и Элину.

Ранее певица Валерия побывала на мероприятии в честь 20-летия совместной жизни шоумена Александра Реввы с супругой. Звезда отметила, что "все гости плакали от счастья".

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