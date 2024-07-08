Курбан Омаров рассказал о личной трагедии: "Моя нынешняя жена Валерия ушла от меня"

Бывший муж звезды "Дома-2" Ксении Бородиной Курбан Омаров заявил, что его нынешняя жена Валерия бросила его, узнав порочащие его факты из СМИ.
Курбан Омаров на фоне всеобщего осуждения разлучниц, уводящих мужей из семьи (тема стала особенно актуальной после новости о разводе певицы Алсу) заверил, что его нынешняя супруга совсем не из таких порочных женщин.
"Моя нынешняя жена — Валерия ушла от меня тогда, когда узнала из СМИ, что я ещё был женат. Она из хорошей верующей правильной семьи, где такое не приемлемо", — написал Курбан в Инстаграме*.
Экс-супруг Бородиной рассказал, что ему понадобилось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. Он очень старался доказать Валерии свои серьёзные намерения. Омаров объяснил, что не желает жить с нелюбимой женщиной даже ради детей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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