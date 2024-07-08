Курбан Омаров рассказал о личной трагедии: "Моя нынешняя жена Валерия ушла от меня"

Курбан Омаров рассказал, что его жена Валерия рассталась с ним из-за Бородиной

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж звезды "Дома-2" Ксении Бородиной Курбан Омаров заявил, что его нынешняя жена Валерия бросила его, узнав порочащие его факты из СМИ.

Фото: https://vk.com/omarovkurban by ВК-аккаунт Курбана Омарова is licensed under public doman

Курбан Омаров на фоне всеобщего осуждения разлучниц, уводящих мужей из семьи (тема стала особенно актуальной после новости о разводе певицы Алсу) заверил, что его нынешняя супруга совсем не из таких порочных женщин.

"Моя нынешняя жена — Валерия ушла от меня тогда, когда узнала из СМИ, что я ещё был женат. Она из хорошей верующей правильной семьи, где такое не приемлемо", — написал Курбан в Инстаграме*.

Экс-супруг Бородиной рассказал, что ему понадобилось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. Он очень старался доказать Валерии свои серьёзные намерения. Омаров объяснил, что не желает жить с нелюбимой женщиной даже ради детей.

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