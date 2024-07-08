Курбан Омаров объяснил, почему бросил Ксению Бородину: "Не совершайте моих ошибок"

Курбан Омаров заявил, что мужчину из семьи увести нельзя

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен Курбан Омаров рассказал историю своего расставания с телеведущей Ксенией Бородиной.

Фото: https://www.instagram.com/zimamoscow by Инстаграм Курбана Омарова is licensed under public doman

Курбан Омаров, который недавно вступил в брак, уверен, что увести мужчину из семьи невозможно.

"Мужчина уходит только тогда когда разлюбил, как это было у меня. Еще какое-то время он борется с собой потому что долгие отношения, дети, "семья". Хочется быть правильным и поступить по-честному по отношению ко всем", — написал блогер в "Инстаграме"*.

Он отметил, что чувствует себя виноватым перед Ксенией, однако ничего не может с собой поделать, так как питает чувства к своей нынешней супруге. Он признал, что сразу две женщины пострадали от его поведения.

"Не совершайте моих ошибок", — поделился советом Курбан.

Он поблагодарил свою жену Валерию за то, что она помогла ему осознать свои истинные чувства.

Ранее жена Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения.

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