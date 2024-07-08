Дочь Заворотнюк показала фото матери без макияжа и в платке в 40-й день после смерти актрисы

Анна Заворотнюк показала редкое фото актрисы Анастасии Заворотнюк

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк поделилась фотографией матери, на которой актриса предстала в непривычном образе.

Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk by Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman

Анна Заворотнюк опубликовала в "Инстаграме"* фото покойной звезды сериала "Моя прекрасная няня". На кадре в неком интерьере виден большой портрет актрисы.

На фото Анастасия запечатлена в платке и без макияжа. Не исключено, что данный снимок был сделан уже тогда, когда Заворотнюк боролась о с онкологическом заболеванием.

"40 дней как тебя нет, часть моего сердца навеки отдана тебе, теперь ты моя связь с небом", — написала наследница актрисы в социальных сетях.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, о чём умоляла её Анастасия Заворотнюк, находясь в больнице.

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