"Какие ноги" — сеть взорвалась комментариями о дочери Орбакайте после её фото из Перу

Кристина Орбакайте поделилась фотографиями из Перу

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии из своего путешествия в Перу. На одном из снимков она изображена с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией на фоне Мачу-Пикчу.

Фото: Wikipedia by Lahi, CC BY-SA 3.0

Орбакайте была одета в пончо, черные треники, кроссовки и солнцезащитные очки, её муж — в белую футболку, черный спортивный костюм и кроссовки, а дочь — в белое худи, серую куртку, черные леггинсы и желтые кроссовки.

Поклонники сразу обратили внимание на внешность Клавдии, оставив множество комментариев о её длинных ногах и модельной внешности: "Ни и модельные ножки у Клавдии, есть в кого", "Девочка похожа на отца", "Какая у вас красивая дочь!", "Клава — модель".

* продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022