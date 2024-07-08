"Боже, храни Америку" — Лидер "Ногу свело!" шокировал поздравлением США и был высмеян в сети

Максим Покровский* поздравил США с Днем Независимости и вызвал шквал критики

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Покровский*, лидер группы "Ногу свело!", внесённый Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, поздравил США с Днем Независимости, что вызвало резкую критику в социальных сетях.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Покровский*, покинувший Россию после начала СВО и поддерживающий Украину, поздравил Соединенные Штаты, выразив благодарность властям страны. В новом видео музыкант ждал салюта, прокричал "Боже, храни Америку!" на русском и английском под гимн США.

Пользователи соцсетей резко отреагировали, заявив, что в США Покровский никому не нужен и что он представляет жалкое зрелище. Некоторые комментаторы отметили, что его поведение унизительно и предсказуемо, добавив, что ему следует пожизненно запретить возвращение в Россию.

* признан иностранным агентом