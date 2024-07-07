"Да не братишка ты мне" — Марат Башаров о скандале с похоронами отца

Марат Башаров ответил на обвинения сводного брата по поводу похорон отца

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2021 году умер родной отец Марата Башарова, но сам артист не приехал на похороны, что вызвало обвинения со стороны его сводного брата Вялита Билялетдинова. Билялетдинов заявил, что Марат не помог семье и не присутствовал на траурных мероприятиях. На вопросы журналистов в то время Башаров отвечал, что его настоящий отец умер в 1995 году, и он не знает о каком "папе" идет речь.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernervc, CC BY-SA 4.0

Недавно в программе "Злые языки" на Rutube Башаров обсудил эту ситуацию, напомнив, что помог материально, выделив сто тысяч рублей, но не смог присутствовать на похоронах из-за гастролей.

Вялит Билялетдинов сообщил, что деньги были использованы на нужды семьи, однако никакого памятника и ограды не установлено. Марат Башаров утверждает, что деньги были потрачены неправильно, и он намерен сам заняться установкой памятника.

В ответ на обвинения, Башаров сказал: "Пить надо меньше. А потом уже обвинять кого-то, что я ни разу не был на могиле. Где деньги?"