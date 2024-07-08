18-летняя невеста Лепса уезжает учиться в Лондон за 20 тысяч долларов в год

Невеста Григория Лепса поступила в престижный колледж моды в Лондоне

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса, Аврора Киба, поступила в престижный London College of Fashion (UAL), где год обучения стоит более 1,7 миллиона рублей (20 тысяч долларов), сообщает KP. RU.

Фото: инстаграм аккаунт Авроры Киба

Ранее распространялась информация, что Киба поступила в МГИМО, но это оказалось неверным. Девушка будет изучать дизайн одежды, который давно является её увлечением, и без проблем сдала вступительные экзамены. Григорий Лепс, которому 62 года, не планирует переезжать в Лондон и останется в России.