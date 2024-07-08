Звезда "Аутсайдеров" дважды пытался отправиться на фронт: кто его остановил

Актер Юрий Батурин рассказал о своих попытках стать добровольцем на СВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Юрий Батурин признался, что дважды пытался пойти добровольцем на СВО, о чем рассказал в интервью на YouTube-канале Alexandra Glotova. Каждый раз его отговаривала жена, находя веские аргументы.

Фото: z.mil.ru by Unknown author, CC BY 4.0

В первый раз она сказала, что зимой на фронте очень холодно, и это повлияло на его решение. Во второй раз супруга убедила его, что он будет приносить больше пользы семье, оставшись дома. Несмотря на это, Батурина продолжают терзать мысли об отправке на фронт, так как он хочет "принести пользу народу".

Юрий Батурин дебютировал в кино в 2005 году в сериале "Адвокат" и с тех пор снялся более чем в 110 проектах, таких как "Беспринципные", "Союз Спасения", "Аутсайдер", "Страсти по Чапаю", "Метод Лавровой", "Вторжение", "Самара".