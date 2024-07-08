Актер Юрий Батурин признался, что дважды пытался пойти добровольцем на СВО, о чем рассказал в интервью на YouTube-канале Alexandra Glotova. Каждый раз его отговаривала жена, находя веские аргументы.
В первый раз она сказала, что зимой на фронте очень холодно, и это повлияло на его решение. Во второй раз супруга убедила его, что он будет приносить больше пользы семье, оставшись дома. Несмотря на это, Батурина продолжают терзать мысли об отправке на фронт, так как он хочет "принести пользу народу".
Юрий Батурин дебютировал в кино в 2005 году в сериале "Адвокат" и с тех пор снялся более чем в 110 проектах, таких как "Беспринципные", "Союз Спасения", "Аутсайдер", "Страсти по Чапаю", "Метод Лавровой", "Вторжение", "Самара".
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.