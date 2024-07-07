Как Никас Сафронов выбросил 1,5 миллиона рублей брата на свалку

Никас Сафронов случайно лишил брата всех его сбережений

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никас Сафронов рассказал "Московскому Комсомольцу" историю о том, как случайно лишил своего брата всех его сбережений. Художник помогает своим трем братьям и одной сестре материально, ежегодно увеличивая финансовую поддержку.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Старший брат Никаса, Владимир, после аварии и потери слуха работал на заводе и развил привычку откладывать деньги на черный день. Несмотря на помощь Никаса, включая покупку квартиры и переезд в Москву, Владимир продолжал откладывать деньги.

Недавно, отправив брата в санаторий, Никас решил прибраться в его квартире и выбросил множество пакетов из-под кефира, которые использовались как мусорные боксы. В одном из них были спрятаны накопленные деньги — около 1,5 миллиона рублей. Владимир, вернувшись из санатория, был в ужасе и даже искал деньги на свалке. Никас предложил вернуть потерянную сумму, но брат отказался.