Последние минуты жизни Анастасии Заворотнюк: почему родные отказались от уникального лечения?

Панихида на 40 дней со дня смерти Анастасии Заворотнюк прошла на кладбище

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-дневная панихида по Анастасии Заворотнюк состоялась на Троекуровском кладбище, где собрались ее близкие и поклонники, включая детей, маму и супруга Петра Чернышёва, чтобы почтить её память цветами и свечами.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая от глиобластомы головного мозга. В последние месяцы она лечилась бесплатно в частной клинике, врачи которой оказали помощь из-за уважения к актрисе.

Семья Заворотнюк решила не использовать специально разработанный для неё препарат из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве, объяснив это недостатком необходимой документации и различными ограничениями на его использование.