Последние минуты жизни Анастасии Заворотнюк: почему родные отказались от уникального лечения?

40-дневная панихида по Анастасии Заворотнюк состоялась на Троекуровском кладбище, где собрались ее близкие и поклонники, включая детей, маму и супруга Петра Чернышёва, чтобы почтить её память цветами и свечами.
Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая от глиобластомы головного мозга. В последние месяцы она лечилась бесплатно в частной клинике, врачи которой оказали помощь из-за уважения к актрисе.
Семья Заворотнюк решила не использовать специально разработанный для неё препарат из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве, объяснив это недостатком необходимой документации и различными ограничениями на его использование.
Фары вашего автомобиля со временем становятся мутными и желтоватыми? Это довольно распространённая проблема, которая не только ухудшает внешний вид машины, но и снижает эффективность освещения на дороге. К счастью, есть простой и доступный способ вернуть фарам прозрачность и блеск - с помощью средства, которое всегда найдётся в вашей ванной комнате.