Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, высказалась о нападении на российского рэпера Кишлака (Максим Фисенко) перед его концертом в Омске. Она заявила, что произошедшее должно быть тщательно расследовано полицией, особенно если в результате инцидента пострадали подростки.
Мизулина отметила, что даже если кому-то не нравится деятельность определённого человека, это не даёт права применять насилие в его отношении. Законные способы выражения и отстаивания своей позиции должны быть в приоритете. Она подчеркнула, что подобные действия абсолютно недопустимы и не поддерживаются.
Также Мизулина напомнила о важности соблюдения правопорядка и призвала всех граждан к цивилизованному решению конфликтов, используя исключительно правовые методы.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.