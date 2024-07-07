Глава ЛБИ осудила насилие и призвала к законным способам выражения позиции

Екатерина Мизулина о нападении на рэпера Кишлака: насилие недопустимо

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, высказалась о нападении на российского рэпера Кишлака (Максим Фисенко) перед его концертом в Омске. Она заявила, что произошедшее должно быть тщательно расследовано полицией, особенно если в результате инцидента пострадали подростки.

Фото: личный телеграмм-аакаунт Екатерины Мизулиной

Мизулина отметила, что даже если кому-то не нравится деятельность определённого человека, это не даёт права применять насилие в его отношении. Законные способы выражения и отстаивания своей позиции должны быть в приоритете. Она подчеркнула, что подобные действия абсолютно недопустимы и не поддерживаются.

Также Мизулина напомнила о важности соблюдения правопорядка и призвала всех граждан к цивилизованному решению конфликтов, используя исключительно правовые методы.