Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марат Башаров ответил на обвинения сводного брата по поводу похорон отца
Красноярский край признан лучшим для активного отдыха молодежи
Названы лучшие упражнения для трицепса
Как выбрать табуретки для кухни: от минимализма до классики
Как избавиться от отеков и просыпаться свежей: проверенные рекомендации
Где лучше всего покупать автозапчасти: плюсы и минусы разных вариантов
В CDPR объяснили, почему разработка Cyberpunk 2077 была сложнее Ведьмака 3
Археологи открыли древнейший ритуал, передающийся по наследству
Первая помощь домашнему любимцу, пострадавшему от жары в машине
Глава ЛБИ осудила насилие и призвала к законным способам выражения позиции

Екатерина Мизулина о нападении на рэпера Кишлака: насилие недопустимо

0:52
Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, высказалась о нападении на российского рэпера Кишлака (Максим Фисенко) перед его концертом в Омске. Она заявила, что произошедшее должно быть тщательно расследовано полицией, особенно если в результате инцидента пострадали подростки.

Екатерина Мизулина о нападении на рэпера Кишлака: насилие недопустимо
Фото: личный телеграмм-аакаунт Екатерины Мизулиной

Мизулина отметила, что даже если кому-то не нравится деятельность определённого человека, это не даёт права применять насилие в его отношении. Законные способы выражения и отстаивания своей позиции должны быть в приоритете. Она подчеркнула, что подобные действия абсолютно недопустимы и не поддерживаются.

Также Мизулина напомнила о важности соблюдения правопорядка и призвала всех граждан к цивилизованному решению конфликтов, используя исключительно правовые методы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники

Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.

Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Последние материалы
Красноярский край признан лучшим для активного отдыха молодежи
Названы лучшие упражнения для трицепса
Как выбрать табуретки для кухни: от минимализма до классики
Как избавиться от отеков и просыпаться свежей: проверенные рекомендации
Где лучше всего покупать автозапчасти: плюсы и минусы разных вариантов
В CDPR объяснили, почему разработка Cyberpunk 2077 была сложнее Ведьмака 3
Археологи открыли древнейший ритуал, передающийся по наследству
Первая помощь домашнему любимцу, пострадавшему от жары в машине
Газовики не выполняли проверки плиты, произошёл взрыв, как получить страховку?
Неправильное питание провоцирует преждевременное старение организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников