Трагедия и верность: как Петр Чернышев поддерживал Анастасию Заворотнюк в последние годы

Петр Чернышев: верность клятве и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прошло больше месяца с тех пор, как не стало талантливой актрисы Анастасии Заворотнюк. Она пять лет боролась с тяжелой формой рака головного мозга, но не смогла побороть болезнь.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Заворотнюк @a.zavorotnyuk

Все это время рядом с ней были только близкие и родные, включая Петра Чернышева. Фигурист сделал все возможное, чтобы продлить жизнь своей жены. Он поддерживал её состояние, работал на износ, чтобы оплачивать лечение, и строго придерживался всех рекомендаций врачей.

Кроме того, он занимался воспитанием их маленькой дочери Милы, которая родилась незадолго до постановки страшного диагноза. Поклонники отмечают, что Петр сдержал клятву, данную Анастасии Заворотнюк много лет назад.