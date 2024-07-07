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Трагедия и верность: как Петр Чернышев поддерживал Анастасию Заворотнюк в последние годы

Петр Чернышев: верность клятве и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк

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Шоу-бизнес

Прошло больше месяца с тех пор, как не стало талантливой актрисы Анастасии Заворотнюк. Она пять лет боролась с тяжелой формой рака головного мозга, но не смогла побороть болезнь.

Петр Чернышев: верность клятве и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Заворотнюк @a.zavorotnyuk

Все это время рядом с ней были только близкие и родные, включая Петра Чернышева. Фигурист сделал все возможное, чтобы продлить жизнь своей жены. Он поддерживал её состояние, работал на износ, чтобы оплачивать лечение, и строго придерживался всех рекомендаций врачей.

Кроме того, он занимался воспитанием их маленькой дочери Милы, которая родилась незадолго до постановки страшного диагноза. Поклонники отмечают, что Петр сдержал клятву, данную Анастасии Заворотнюк много лет назад.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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