Прошло больше месяца с тех пор, как не стало талантливой актрисы Анастасии Заворотнюк. Она пять лет боролась с тяжелой формой рака головного мозга, но не смогла побороть болезнь.
Все это время рядом с ней были только близкие и родные, включая Петра Чернышева. Фигурист сделал все возможное, чтобы продлить жизнь своей жены. Он поддерживал её состояние, работал на износ, чтобы оплачивать лечение, и строго придерживался всех рекомендаций врачей.
Кроме того, он занимался воспитанием их маленькой дочери Милы, которая родилась незадолго до постановки страшного диагноза. Поклонники отмечают, что Петр сдержал клятву, данную Анастасии Заворотнюк много лет назад.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.