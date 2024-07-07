Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы преимущества и недостатки инвестиционных монет
Это самые необычные отели, в которых можно остановиться
Волгоградский институт использовал ИИ для эффективности рыбных ферм
Гроссмейстер из Бангладеша умер от инфаркта во время шахматной партии
Глава РАЭРР Карпов скептически оценил будущее гигантских гипермаркетов в России
Белоруссия повысила минимальные цены на сливочное масло для экспорта в Россию
Как избавиться от перхоти в домашних условиях: советы трихолога
Вкусный и полезный: 3 способа улучшить овощной салат
В этих странах смело можно рассчитаться картой
Заслуженный артист России разнёс наряды звёзд отечественной эстрады: досталось Пугачёвой и Киркорову

Сергей Рогожин раскритиковал откровенные наряды российских артистов

1:16
Шоу-бизнес

На днях Лолита Милявская "прокомментировала" предложение Госдумы и Минкульта ввести дресс-код для российских артистов. На концерте в Лужниках 60-летняя певица полностью расстегнула свою рубашку, что вызвало неоднозначную реакцию публики.

Сергей Рогожин раскритиковал откровенные наряды российских артистов
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Многие считают, что Лолита переплюнула свои предыдущие выходки и даже скандальные наряды Ольги Бузовой.

Заслуженный артист России Сергей Рогожин высказался о дресс-коде артистов, отметив, что многие звезды всегда выглядели странно и нелепо. Он привел примеры экстравагантных нарядов таких артисток, как Алла Пугачёва и Ирина Аллегрова, а также критически оценил образы Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева.

"Что из себя представляет гардеробная Филиппа Бедросовича Киркорова — цирковые кони просто дохнут на ходу", — передаёт слова артиста "Московский Комсомолец".

Рогожин подчеркнул, что артисты должны отличаться от зрителей и в меру эпатировать, но часто им не хватает чувства меры и хорошего вкуса. Среди артистов, чья одежда соответствует его стандартам, он выделил Олега Газманова, Дмитрия Маликова и Льва Лещенко.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники

Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.

Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась в обратным эффектом санкций
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
Последние материалы
Глава РАЭРР Карпов скептически оценил будущее гигантских гипермаркетов в России
Белоруссия повысила минимальные цены на сливочное масло для экспорта в Россию
7 июля православные отмечают Рождество Иоанна Крестителя
Как избавиться от перхоти в домашних условиях: советы трихолога
Вкусный и полезный: 3 способа улучшить овощной салат
Сергей Рогожин раскритиковал откровенные наряды российских артистов
В этих странах смело можно рассчитаться картой
История первой компьютерной игры: Bertie the Brain
Спин-офф "Ведьмака" выйдет в формате спецэпизода
Находящиеся на грани вымирания среднеевропейские лесные кошки дали потомство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников