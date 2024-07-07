Заслуженный артист России разнёс наряды звёзд отечественной эстрады: досталось Пугачёвой и Киркорову

Сергей Рогожин раскритиковал откровенные наряды российских артистов

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На днях Лолита Милявская "прокомментировала" предложение Госдумы и Минкульта ввести дресс-код для российских артистов. На концерте в Лужниках 60-летняя певица полностью расстегнула свою рубашку, что вызвало неоднозначную реакцию публики.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Многие считают, что Лолита переплюнула свои предыдущие выходки и даже скандальные наряды Ольги Бузовой.

Заслуженный артист России Сергей Рогожин высказался о дресс-коде артистов, отметив, что многие звезды всегда выглядели странно и нелепо. Он привел примеры экстравагантных нарядов таких артисток, как Алла Пугачёва и Ирина Аллегрова, а также критически оценил образы Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева.

"Что из себя представляет гардеробная Филиппа Бедросовича Киркорова — цирковые кони просто дохнут на ходу", — передаёт слова артиста "Московский Комсомолец".

Рогожин подчеркнул, что артисты должны отличаться от зрителей и в меру эпатировать, но часто им не хватает чувства меры и хорошего вкуса. Среди артистов, чья одежда соответствует его стандартам, он выделил Олега Газманова, Дмитрия Маликова и Льва Лещенко.