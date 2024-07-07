Заслуженный артист России разнёс наряды звёзд отечественной эстрады: досталось Пугачёвой и Киркорову

На днях Лолита Милявская "прокомментировала" предложение Госдумы и Минкульта ввести дресс-код для российских артистов. На концерте в Лужниках 60-летняя певица полностью расстегнула свою рубашку, что вызвало неоднозначную реакцию публики.
Многие считают, что Лолита переплюнула свои предыдущие выходки и даже скандальные наряды Ольги Бузовой.
Заслуженный артист России Сергей Рогожин высказался о дресс-коде артистов, отметив, что многие звезды всегда выглядели странно и нелепо. Он привел примеры экстравагантных нарядов таких артисток, как Алла Пугачёва и Ирина Аллегрова, а также критически оценил образы Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева.
"Что из себя представляет гардеробная Филиппа Бедросовича Киркорова — цирковые кони просто дохнут на ходу", — передаёт слова артиста "Московский Комсомолец".
Рогожин подчеркнул, что артисты должны отличаться от зрителей и в меру эпатировать, но часто им не хватает чувства меры и хорошего вкуса. Среди артистов, чья одежда соответствует его стандартам, он выделил Олега Газманова, Дмитрия Маликова и Льва Лещенко.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.