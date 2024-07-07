Екатерина Варнава сравнила своего бывшего с навозом: раскрыт секрет отношений актрисы

Екатерина Варнава раскрыла секрет своих отношений

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Кравченко заявила, что имела интимные отношения с бывшим парнем своей подруги и коллеги Екатерины Варнавы. Этот факт обсуждался в YouTube-шоу "Секретик", которое ведет Варнава.

Фото: Openverse by aaneshka, CC BY-SA 4.0

Екатерина Варнава уточнила, что ее известные мужчины — это Дмитрий Хрусталев и "навоз" (подразумевая, что имя Александра Молочникова она не озвучивает). Варнава также пошутила, что с Хрусталевым она только жила, но не спала.

Общий любовник Кравченко и Варнавы не известен широкой аудитории и работает в высшем учебном заведении.

Напомним, что история отношений Варнавы включает роман с комиком Дмитрием Хрусталевым, с которым она жила год в гражданском браке до 2014 года. Затем она встречалась с хореографом Константином Мякиньковым, но рассталась с ним в 2019 году. В 2020 году Варнава вышла замуж за режиссера Александра Молочникова, но их брак продлился несколько месяцев.