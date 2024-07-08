Лиза Арзамасова показала, какой кавардак устроил её сын Лев в процессе приготовления блинчиков

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова показала, как её двухлетний сын Лев от фигуриста Ильи Авербуха готовит блинчики.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* видео с сыном Львом, которому скоро исполнится три годика.
Мальчик решил попробовать свои силы в кулинарии. Малыш раскидал по столу муку, выпил кефир, после которого у него на губах остались забавные белые усы.
"Блинчики готовлю, кефир пью", — объяснил ребёнок матери.
Актриса отметила, что у её сына формирует твёрдый характер. Он может сказать твёрдое "нет", расплакаться на ровном месте, а затем очаровать окружающих своей улыбкой.
"Наш кефирный мальчик", — пояснила звезда.
Ранее Арзамасова показала, как её сын проникновенно исполняет песню группы "Чайф".
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