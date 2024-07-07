Адвокат Степановой разнесла Собчак: "Как обычно, Ксения, одно высказывание — три ошибки"

Екатерина Гордон упрекнула Ксению Собчак в некомпетентности

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандал вокруг разрушения брака певицы Алсу не утихает уже несколько недель, и теперь стороны конфликта готовы судиться.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Алсу публично обвинила модель Анастасию Решетову в разрушении своего брака, намекая на нее в соцсетях, но не называя имени. Психолог Вероника Степанова выступила с жесткой критикой в адрес Решетовой, называя ее "новоявленной мусульманкой" и утверждая, что та занимается эскортом в ОАЭ. Эти слова вызвали ответную реакцию от Решетовой, которая подала заявление в полицию, обвиняя Степанову в клевете.

Обе стороны готовятся к суду. Решетову будет защищать адвокат Сергей Жорин, а Степанову — Екатерина Гордон. Однако компетентность Гордон поставила под сомнение Ксения Собчак, заявив, что такой адвокат не принесет пользы делу.

Гордон, в свою очередь, ответила Собчак, указывая на ее недостаточные знания в области правопорядка и напомнив о деле коммерческого директора Собчак, который получил реальный срок.

"Как обычно, Ксения, одно высказывание — три ошибки", — заявила адвокат.

Гордон подчеркнула, что у нее уже много успешных дел по репутационным искам, в отличие от Собчак, которая, по ее словам, поверхностно комментирует ситуацию.