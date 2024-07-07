Скандал вокруг разрушения брака певицы Алсу не утихает уже несколько недель, и теперь стороны конфликта готовы судиться.
Алсу публично обвинила модель Анастасию Решетову в разрушении своего брака, намекая на нее в соцсетях, но не называя имени. Психолог Вероника Степанова выступила с жесткой критикой в адрес Решетовой, называя ее "новоявленной мусульманкой" и утверждая, что та занимается эскортом в ОАЭ. Эти слова вызвали ответную реакцию от Решетовой, которая подала заявление в полицию, обвиняя Степанову в клевете.
Обе стороны готовятся к суду. Решетову будет защищать адвокат Сергей Жорин, а Степанову — Екатерина Гордон. Однако компетентность Гордон поставила под сомнение Ксения Собчак, заявив, что такой адвокат не принесет пользы делу.
Гордон, в свою очередь, ответила Собчак, указывая на ее недостаточные знания в области правопорядка и напомнив о деле коммерческого директора Собчак, который получил реальный срок.
"Как обычно, Ксения, одно высказывание — три ошибки", — заявила адвокат.
Гордон подчеркнула, что у нее уже много успешных дел по репутационным искам, в отличие от Собчак, которая, по ее словам, поверхностно комментирует ситуацию.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.