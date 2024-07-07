Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная цена и страна производителя: чего хотят российские автовладельцы
В Подмосковье был размещен на аренду дом Louis Vuitton
Коварные ошибки при готовке курицы, о которых не догадываются хозяйки
Страхование производства кисломолочной продукции
Эффективные упражнения для снятия напряжения с глаз: советы офтальмолога
Екатерина Варнава раскрыла секрет своих отношений
В Anoxia Station игрокам предстоит выживать в глубинах Земли
Москва и Тегеран завершили интеграцию платёжных систем "Мир" и Shetab
Рассел Кроу: продюсеры "Гладиатора" не знали историю Рима
Адвокат Степановой разнесла Собчак: "Как обычно, Ксения, одно высказывание — три ошибки"

Екатерина Гордон упрекнула Ксению Собчак в некомпетентности

1:22
Шоу-бизнес

Скандал вокруг разрушения брака певицы Алсу не утихает уже несколько недель, и теперь стороны конфликта готовы судиться.

Екатерина Гордон упрекнула Ксению Собчак в некомпетентности
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Алсу публично обвинила модель Анастасию Решетову в разрушении своего брака, намекая на нее в соцсетях, но не называя имени. Психолог Вероника Степанова выступила с жесткой критикой в адрес Решетовой, называя ее "новоявленной мусульманкой" и утверждая, что та занимается эскортом в ОАЭ. Эти слова вызвали ответную реакцию от Решетовой, которая подала заявление в полицию, обвиняя Степанову в клевете.

Обе стороны готовятся к суду. Решетову будет защищать адвокат Сергей Жорин, а Степанову — Екатерина Гордон. Однако компетентность Гордон поставила под сомнение Ксения Собчак, заявив, что такой адвокат не принесет пользы делу.

Гордон, в свою очередь, ответила Собчак, указывая на ее недостаточные знания в области правопорядка и напомнив о деле коммерческого директора Собчак, который получил реальный срок.

"Как обычно, Ксения, одно высказывание — три ошибки", — заявила адвокат.

Гордон подчеркнула, что у нее уже много успешных дел по репутационным искам, в отличие от Собчак, которая, по ее словам, поверхностно комментирует ситуацию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники

Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.

Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась в обратным эффектом санкций
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
Последние материалы
Коварные ошибки при готовке курицы, о которых не догадываются хозяйки
Страхование производства кисломолочной продукции
Эффективные упражнения для снятия напряжения с глаз: советы офтальмолога
Екатерина Варнава раскрыла секрет своих отношений
В Anoxia Station игрокам предстоит выживать в глубинах Земли
Москва и Тегеран завершили интеграцию платёжных систем "Мир" и Shetab
Рассел Кроу: продюсеры "Гладиатора" не знали историю Рима
Три проверенных направления для россиян на море
Почти у каждого четвёртого россиянина есть кошка
Испанские ученые смогли создать батарейку с ипользованием человеческой крови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников