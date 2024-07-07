Губерниев пристыдил Алину Загитову за претензии к Николаю Баскову: некрасиво переходить на личности

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не одобрил слова фигуристки Алины Загитовой в адрес певца Николая Баскова.
Губерниев отреагировал на новость о том, что спортсменка Алина Загитова не захотела находиться с ним на одной сцене в "Лужниках".
Он считает, что такое поведение олимпийской чемпионки по фигурному катанию является признаком слабости. Звезда ТВ призвал Алину держать удар, как её коллеги Евгения Медведева и Александра Трусова, которые не побоялись его неудобных вопросов.
Припомнил телеведущий Загитовой и её конфликт с народным артистом России Николаем Басковым.
"Про корни волос Баскова некрасиво говорить, ещё и переходя на личности, эта история так себе. А, наоборот, в очной беседе… Ну на нет, и суда нет", — выразил своё мнение Губерниев.
Ранее Алину Загитову обидели шутки Николая Баскова, и она язвительно высказалась о внешнем виде певца.
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