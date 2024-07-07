"Я бы не пошёл по этому пути с бабушками": Прохор Шаляпин признался в доброй зависти к Шаману

Сегодня Шаман — один из самых высокооплачиваемых и востребованных артистов в России, хотя его известность пришла недавно.
Прохор Шаляпин считает, что Ярослав Дронов достиг успеха благодаря поддержке влиятельных покровителей, но не осуждает его за это.
Шаляпин сам долгое время занимается русской народной музыкой, но не смог получить поддержку влиятельных людей. Он рассказал, что влиятельные кланы в шоу-бизнесе не обращали на него внимания, и у него нет сильной поддержки, в отличие от Шамана.
"Если бы за мной кто-то стоял, наверное, я бы не пошёл по этому пути с бабушками", — поделился Прохор.
Прохор Шаляпин отмечает, что его карьера не сложилась так, как он хотел, и что ему приходилось выживать. Сейчас он больше известен как скандальный участник ток-шоу, а не как артист. Шаляпин признает, что участие в ток-шоу дает ему доход, но также делает его заложником своей репутации.
Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы.