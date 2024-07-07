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"Я бы не пошёл по этому пути с бабушками": Прохор Шаляпин признался в доброй зависти к Шаману

Прохор Шаляпин сравнил себя с Шаманом

1:02
Шоу-бизнес

Сегодня Шаман — один из самых высокооплачиваемых и востребованных артистов в России, хотя его известность пришла недавно.

Прохор Шаляпин сравнил себя с Шаманом
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, CC BY-SA 3.0

Прохор Шаляпин считает, что Ярослав Дронов достиг успеха благодаря поддержке влиятельных покровителей, но не осуждает его за это.

Шаляпин сам долгое время занимается русской народной музыкой, но не смог получить поддержку влиятельных людей. Он рассказал, что влиятельные кланы в шоу-бизнесе не обращали на него внимания, и у него нет сильной поддержки, в отличие от Шамана.

"Если бы за мной кто-то стоял, наверное, я бы не пошёл по этому пути с бабушками", — поделился Прохор.

Прохор Шаляпин отмечает, что его карьера не сложилась так, как он хотел, и что ему приходилось выживать. Сейчас он больше известен как скандальный участник ток-шоу, а не как артист. Шаляпин признает, что участие в ток-шоу дает ему доход, но также делает его заложником своей репутации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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