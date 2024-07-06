"Лютики завяли сразу": Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в отношениях с Игорем Николаевым

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале призналась, что певец не сразу ответил ей взаимностью.
Артистка пояснила, что их отношения в начале романа были проблемными из-за того, что композитор не торопился отвечать взаимностью. При этом Проскурякова почти сразу призналась ему в глубоких чувствах.
"Не сдержалась, сказала ему, что я его люблю. А он так завис на какое-то время и спросил меня: "Зачем?". Я про себя подумала: "Ничего себе поворот". Завяли лютики сразу. Что же такое, что делать", — поведала она.
Николаев объяснил, что к тому времени дважды побывал в браке, поэтому был ошарашен напором возлюбленной. Но в результате он понял, что сделал правильный выбор, а доказательством их любви стала дочь Вероника.
Ранее певец JONY рассказал, какие девушки его могут покорить.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.