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"Лютики завяли сразу": Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в отношениях с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова призналась, что Игорь Николаев не сразу ответил ей взаимностью

1:01
Шоу-бизнес

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале призналась, что певец не сразу ответил ей взаимностью.

Юлия Проскурякова призналась, что Игорь Николаев не сразу ответил ей взаимностью
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Проскуряковой в Инстаграм, PDM

Артистка пояснила, что их отношения в начале романа были проблемными из-за того, что композитор не торопился отвечать взаимностью. При этом Проскурякова почти сразу призналась ему в глубоких чувствах.

"Не сдержалась, сказала ему, что я его люблю. А он так завис на какое-то время и спросил меня: "Зачем?". Я про себя подумала: "Ничего себе поворот". Завяли лютики сразу. Что же такое, что делать", — поведала она.

Николаев объяснил, что к тому времени дважды побывал в браке, поэтому был ошарашен напором возлюбленной. Но в результате он понял, что сделал правильный выбор, а доказательством их любви стала дочь Вероника.

Ранее певец JONY рассказал, какие девушки его могут покорить.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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