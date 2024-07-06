Певец JONY раскрыла, какая черта его привлекает в девушках

Певец и музыкант Джахид Афраил оглы Гусейнли, выступающий под псевдонимом JONY, в беседе с VOICE признался, что ему нравятся девушки, умеющие вкусно готовить.
28-летний артист не стал скрывать, что в настоящее время его сердце свободно. Но он готов вступить в отношения с той девушкой, которая умеет вкусно готовить.
Также певец признался, что ему нравится заниматься спортом, так как это позволяет ему скинуть лишнюю энергию.
"Люблю ходить в спортзал, не люблю бегать, но стараюсь это делать, потому что это важно и нужно. Мне помогает это", — рассказал певец.
Ранее стало известно, в какой лондонский колледж поступила невеста Григория Лепса.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.