Певец JONY раскрыла, какая черта его привлекает в девушках

Певец JONY любит девушек, которые умеют готовить

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и музыкант Джахид Афраил оглы Гусейнли, выступающий под псевдонимом JONY, в беседе с VOICE признался, что ему нравятся девушки, умеющие вкусно готовить.

Фото: youtube.com by канал JONY, PDM

28-летний артист не стал скрывать, что в настоящее время его сердце свободно. Но он готов вступить в отношения с той девушкой, которая умеет вкусно готовить.

Также певец признался, что ему нравится заниматься спортом, так как это позволяет ему скинуть лишнюю энергию.

"Люблю ходить в спортзал, не люблю бегать, но стараюсь это делать, потому что это важно и нужно. Мне помогает это", — рассказал певец.

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