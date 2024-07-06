Стало известно, где будет учиться 18-летняя невеста Григория Лепса

KP.RU: 18-летняя невеста Григория Лепса поступила в дорогостоящий колледж в Лондоне

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Невеста музыканта Григория Лепса Аврора Киба поступила в дорогостоящий коллеж в Лондоне. Как сообщает "КП", обучение в учебном заведении стоит порядка 1,7 млн рублей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм, PDM

Выяснилось, что информация о поступлении Кибы по окончании школы в МГИМО не соответствует действительности. На самом деле возлюбленная Лепса будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды. Однако артист переезжать в Великобританию не планирует.

Аврора Киба призналась поклонникам, что сделала ринопластику, о которой мечтала долгое время. Хирургическое вмешательство стало подарком родителей на совершеннолетие девушки. По словам невесты Лепса, она не меняла форму носа, а лишь убрала горбинку.

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