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Стало известно, где будет учиться 18-летняя невеста Григория Лепса

KP.RU: 18-летняя невеста Григория Лепса поступила в дорогостоящий колледж в Лондоне

0:57
Шоу-бизнес

Невеста музыканта Григория Лепса Аврора Киба поступила в дорогостоящий коллеж в Лондоне. Как сообщает "КП", обучение в учебном заведении стоит порядка 1,7 млн рублей.

KP.RU: 18-летняя невеста Григория Лепса поступила в дорогостоящий колледж в Лондоне
Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм, PDM

Выяснилось, что информация о поступлении Кибы по окончании школы в МГИМО не соответствует действительности. На самом деле возлюбленная Лепса будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды. Однако артист переезжать в Великобританию не планирует.

Аврора Киба призналась поклонникам, что сделала ринопластику, о которой мечтала долгое время. Хирургическое вмешательство стало подарком родителей на совершеннолетие девушки. По словам невесты Лепса, она не меняла форму носа, а лишь убрала горбинку.

Ранее Ксения Собчак высказалась про конфликт Анастасии Решетовой и Вероники Степановой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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