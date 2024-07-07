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Почему Максим Галкин* боится за свою жизнь? Вся правда о внезапной охране

Максим Галкин* исчез из соцсетей: причина усиленной охраны

0:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин*, известный своими откровенными высказываниями в соцсетях, стал реже публиковать посты, а его жена Алла Пугачева наняла для него охрану. Это вызвало обсуждение среди поклонников и экспертов.

Максим Галкин* исчез из соцсетей: причина усиленной охраны
Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Стас Барецкий считает, что Галкин* просто боится за свою безопасность, так как за границей его не всегда принимают дружелюбно. Некоторые думают, что Галкин* стал параноиком, видя угрозы повсюду, но есть мнение, что настоящей причиной является Алла Пугачева.

Она усилила меры безопасности, включая охрану и задержку публикаций в соцсетях, чтобы избежать угроз для своей семьи. "Комсомольская правда" подтверждает, что повышенные меры предосторожности необходимы именно для Примадонны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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