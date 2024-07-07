Никита Михалков и Екатерина Андреева разорвали отношения из-за смены актрисы

Екатерина Андреева: почему Никита Михалков не разговаривал со мной много лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала в YouTube-шоу "Света вокруг света", что режиссер Никита Михалков не разговаривал с ней много лет после ее попыток убедить его не менять актрису на главной роли во второй части "Утомленных солнцем".

Фото: Wikipedia by Никита Михалков, CC BY-SA 4.0

Андреева попыталась донести свою позицию через детей и друзей Михалкова, но он не воспринял её совет из-за режиссёрского эго. До этого Михалков просил Андрееву прочитать сценарий, и она высоко оценила его, назвав великим и основанным на реальных событиях. Андреева считает, что смена актрисы изменила всё.

В первой части роль Маруси исполнила Ингеборга Дапкунайте, а в последующих — Виктория Толстоганова. Андреева признает талант обеих актрис, но считает, что Дапкунайте создала уникальную химию с героем Михалкова. Дапкунайте ранее сравнила Михалкова с персонажем из "Мефисто" и заявила, что всегда чувствовала себя в России временной гостьей, уехав из страны после начала СВО.