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Стало известно, почему за Кристиной Орбакайте по Израилю ходит телохранитель

Кристина Орбакайте наняла телохранителя: пример матери и меры безопасности

0:59
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте отправилась в зарубежное турне и недавно выступала в Израиле, где её сопровождал телохранитель, следовавший за ней даже в зале среди зрителей. Этот факт вызвал обсуждение в социальных сетях.

Кристина Орбакайте наняла телохранителя: пример матери и меры безопасности
Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

Концертный продюсер Сергей Лавров отметил, что Орбакайте последовала примеру своей матери, Аллы Пугачевой, нанимая охрану для обеспечения безопасности. Лавров объяснил, что это обычная практика для артистов, поскольку среди зрителей могут быть фанаты, которые захотят подойти слишком близко.

Семья Орбакайте разбросана по миру: Алла Пугачева с мужем и детьми живёт в Юрмале и часто перемещается между Кипром и Израилем, сама Кристина с семьёй предпочитает США, её старший сын Никита Пресняков также живёт в США, а средний сын Дени Байсаров обучался в Англии, но периодически бывает в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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