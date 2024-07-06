Роскошный отель Софии Ротару пустует: откровения экс-директора о провале

Почему гостиница Софии Ротару в Ялте оказалась убыточной

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гостиница Софии Ротару в Ялте уже несколько лет закрыта, так как не приносила дохода. Экс-директор певицы Сергей Лавров объяснил, что отель был рассчитан на обеспеченных клиентов, но звезды и бизнесмены предпочитали другие гостиницы из-за отсутствия частного пляжа и просторной территории.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

Ротару выбрала концепцию маленького уютного отеля с семью номерами, а не прибыльный бизнес. Высокие расходы на содержание, включая зарплату итальянского повара, не покрывались доходами отеля.

Часто певице приходилось ездить на гастроли, чтобы поддерживать функционирование гостиницы. Лавров отметил, что Ротару могла бы заработать больше, открыв на этом месте фаст-фуд, но предпочла воплотить свою мечту об уютной гостинице в центре Ялты