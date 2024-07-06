Секретный визит Аллы Пугачёвой в Юрмалу: как звезда скрывает своё местоположение

Алла Пугачёва с семьёй приедет в Юрмалу: подготовка и меры безопасности

75-летняя народная артистка СССР Алла Пугачёва в ближайшие дни прибудет в Юрмалу. По словам бывших сотрудников певицы, она приедет с 10-летними детьми — двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными, а её супруг, Максим Галкин*, присоединится к ним позже.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Для Пугачёвой подготовили жильё, включая уборку дома и установку видеонаблюдения и охраны. Певица соблюдает повышенные меры безопасности, публикуя посты в социальных сетях с опозданием, чтобы скрыть текущее местоположение.

Семья останется в Прибалтике до второй декады августа, пока Галкин гастролирует по городам и сёлам, проводя 8 концертов до 16 августа. Билеты на его выступления в Юрмале уже почти раскуплены.

* — признан иностранным агентом.