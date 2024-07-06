"Как хрустальная статуэтка": супруга Мота похвасталась фигурой

Супруга рэпера Мота Мария Мельникова продемонстрировала фигуру в купальнике

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена музыканта Матвея Мельникова, выступающего под псевдонимом Мот, Мария поделилась в личном блоге снимком в купальнике.

Фото: instagram.com by фан-аккаунт Марии Мельниковой в Инстаграм, PDM

33-летняя блогерша продемонстрировала фигуру в вязаном бикини кремового цвета. Она распустила волосы и сделала лёгкий макияж. В настоящее время она находится в Турции.

Матвей Мельников женился на фотомодели Марии Гураль в 2016 году. В 2017 году они сыграли свадьбу, а уже в 2018 году стали родителями — у них родился сын Соломон.

Артист признавался, что у супруги были странные роды, так как они приехали просто на обследование, а уехали уже с сыном.

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