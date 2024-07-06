"Как хрустальная статуэтка": супруга Мота похвасталась фигурой

Жена музыканта Матвея Мельникова, выступающего под псевдонимом Мот, Мария поделилась в личном блоге снимком в купальнике.
33-летняя блогерша продемонстрировала фигуру в вязаном бикини кремового цвета. Она распустила волосы и сделала лёгкий макияж. В настоящее время она находится в Турции.
Матвей Мельников женился на фотомодели Марии Гураль в 2016 году. В 2017 году они сыграли свадьбу, а уже в 2018 году стали родителями — у них родился сын Соломон.
Артист признавался, что у супруги были странные роды, так как они приехали просто на обследование, а уехали уже с сыном.
Ранее Егор Крид рассказал, почему не даёт большие интервью.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.