Егор Крид объяснил, почему не хочет давать большие интервью

Егор Крид не даёт интервью последние пять лет, чтобы "не рушить чужие жизни"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Егор Крид признался, что последние несколько лет не ходит на большие интервью, так как не хочет уничтожать жизни и карьеры людей. Его слова приводит Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Gazgolder, PDM

Он отметил, что старается держать себя в руках, когда читает или слышит что-то нехорошее о себе.

"Я давно принял решение, что лучше я буду всегда плохим в глазах людей, чем сливать инфу, жёстко кого-то подставляя", — пояснил артист.

Егор Крид признался, что терпит весь негатив в свой адрес и будет продолжать терпеть. При этом о своей бывшей возлюбленной, певице Нюше музыкант отзывается с теплом.

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