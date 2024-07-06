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Егор Крид объяснил, почему не хочет давать большие интервью

Егор Крид не даёт интервью последние пять лет, чтобы "не рушить чужие жизни"

0:47
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид признался, что последние несколько лет не ходит на большие интервью, так как не хочет уничтожать жизни и карьеры людей. Его слова приводит Telegram-канал "Звездач".

Егор Крид не даёт интервью последние пять лет, чтобы "не рушить чужие жизни"
Фото: youtube.com by канал Gazgolder, PDM

Он отметил, что старается держать себя в руках, когда читает или слышит что-то нехорошее о себе.

"Я давно принял решение, что лучше я буду всегда плохим в глазах людей, чем сливать инфу, жёстко кого-то подставляя", — пояснил артист.

Егор Крид признался, что терпит весь негатив в свой адрес и будет продолжать терпеть. При этом о своей бывшей возлюбленной, певице Нюше музыкант отзывается с теплом.

Ранее принца Уильяма заметили на электрическом самокате на территории Виндзорского замка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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