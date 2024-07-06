Принца Уильяма заметили на самокате на территории Виндзорского замка

Принц Уильям прокатился на самокате по саду в Виндзоре

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Принц Уильям был замечен рассекающим на самокате по Виндзорскому замку. Об этом пишет People.

Фото: youtube.com by канал CelebScope, PDM

Принц Уильям катался по королевскому дворцу на электрическом самокате. Он вышел на улицу в белой рубашке, чёрных брюках и солнцезащитных очках. Известно, что сын короля приобрёл средство передвижения ещё в прошлом году, чтобы эффективно передвигаться по территории поместья.

Так, самокат позволяет Уильяму за 10 минут добраться до Виндзорского замка, где живёт отец, из коттеджа Аделаида, в котором проживает вместе с женой Кейт Миддлтон и детьми.

В марте 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что во время операции на брюшной полости у неё обнаружили рак. В настоящее время принцесса занимается лечением и детьми, поэтому почти не появляется на публике.

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