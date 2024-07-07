Звезда сериала "Счастливы вместе" подала в суд на концертную площадку в Москве: актриса требует 100 тысяч рублей

Актриса Дарья Сагалова подала в суд на концертную площадку в Москве

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дарья Сагалова, известная по сериалу "Счастливы вместе", подала в суд на московскую концертную площадку "Театр на Мельникова".

Фото: Социальные сети Дарьи Сагаловой

Она требует вернуть почти 100 тысяч рублей, которые, по её словам, были взяты сверх арендной платы.

Сагалова арендовала площадку для мероприятия своей детской студии и заранее оплатила полную стоимость аренды. Однако во время концерта бухгалтер театра потребовал ещё 100 тысяч рублей, которые её муж, не имея возможности уточнить детали, перевёл. Сагалова считает, что театр обманул её, специально выбрав момент, когда она была на сцене, сообщает Telegram-канал "SHOT".

Актриса намерена привлечь руководство театра к ответственности за мошенничество.