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Звезда сериала "Счастливы вместе" подала в суд на концертную площадку в Москве: актриса требует 100 тысяч рублей

Актриса Дарья Сагалова подала в суд на концертную площадку в Москве

0:48
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Сагалова, известная по сериалу "Счастливы вместе", подала в суд на московскую концертную площадку "Театр на Мельникова".

Актриса Дарья Сагалова подала в суд на концертную площадку в Москве
Фото: Социальные сети Дарьи Сагаловой

Она требует вернуть почти 100 тысяч рублей, которые, по её словам, были взяты сверх арендной платы.

Сагалова арендовала площадку для мероприятия своей детской студии и заранее оплатила полную стоимость аренды. Однако во время концерта бухгалтер театра потребовал ещё 100 тысяч рублей, которые её муж, не имея возможности уточнить детали, перевёл. Сагалова считает, что театр обманул её, специально выбрав момент, когда она была на сцене, сообщает Telegram-канал "SHOT".

Актриса намерена привлечь руководство театра к ответственности за мошенничество.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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