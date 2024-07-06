Улетевшая в Турцию Анастасия Решетова опубликовала фото с мужчиной

Отдыхающая в Турции Анастасия Решетова опубликовала фото со стилистом Алеко

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Решетова на фоне скандала с певицей Алсу и разбирательств с психологом Вероникой Степановой улетела в компании стилиста Алеко Надиряна в Турцию. В личном блоге она опубликовала снимок с хорошим другом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм, PDM

Анастасия Решетова отправилась в Бодрум и остановилась в отеле "Mandarin Oriental", который отметил свой юбилей.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, которую сейчас окрестили разлучницей из-за развода Алсу с супругом, показала фото с мужчиной, с которым проводит отпуск.

На снимке Анастасия Решетова запечатлена в чёрном платье, а Алеко предпочёл контрастный чёрно-белый наряд.

Анастасия Решетова подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая в личном Telegram-канале назвала её эскортницей.

Ранее Сергей Жорин посоветовал Веронике Степановой сменить адвоката.