Улетевшая в Турцию Анастасия Решетова опубликовала фото с мужчиной

Блогерша Анастасия Решетова на фоне скандала с певицей Алсу и разбирательств с психологом Вероникой Степановой улетела в компании стилиста Алеко Надиряна в Турцию. В личном блоге она опубликовала снимок с хорошим другом.
Анастасия Решетова отправилась в Бодрум и остановилась в отеле "Mandarin Oriental", который отметил свой юбилей.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, которую сейчас окрестили разлучницей из-за развода Алсу с супругом, показала фото с мужчиной, с которым проводит отпуск.
На снимке Анастасия Решетова запечатлена в чёрном платье, а Алеко предпочёл контрастный чёрно-белый наряд.
Анастасия Решетова подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая в личном Telegram-канале назвала её эскортницей.
Ранее Сергей Жорин посоветовал Веронике Степановой сменить адвоката.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.