"Завалила экзамен": защитник Анастасии Решетовой порекомендовал Веронике Степановой сменить адвоката

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.RU порекомендовал психологу Веронике Степановой отказаться от услуг правозащитницы Екатерины Гордон в конфликте с моделью Анастасией Решетовой.
Так, он отметил, что представляющая интересы Вероники Степановой Екатерина Гордон не имеет статуса адвоката. Он пояснил, что она завалила экзамен в адвокатуру.
"Поэтому, учитывая, что заявление подано в полицию и всё будет происходить в рамках УПК РФ — для защиты своих интересов Веронике Степановой всё-таки придётся нанять настоящего адвоката", — не сомневается Жорин.
Анастасия Решетова подала заявление в полицию на Веронику Степанову из-за поста о ней.
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