"Смотрю фотографии": сбежавший в США комик Незлобин заговорил о Москве

Эмигрировавший в США комик Незлобин рассказал о тоске по Москве

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Александр Незлобин в YouTube-шоу "Нормальные люди" признался, что жизнь в эмиграции его устраивает, он лишь изредка скучает по Москве.

Фото: youtube.com by канал Нормальные люди, PDM

Комик признался, что воспоминания о родине накатывают на него крайне редко.

"Я иногда ностальгирую. Смотрю фотографии красивой Москвы — хочу туда. Холодной Москвы, где реагент размывают — не хочу туда. Нет такого, что я сильно страдаю", — пояснил артист.

При этом близкие Незлобина скучают по России. Так, 11-летняя дочь юмориста Линда иногда спрашивает отца, когда они поедут в Москву. А супруга комика вообще не хотела переезжать изначально, несмотря на идеальное знание языка.

Александр Незлобин рассказал, что зарабатывает на жизнь небольшими концертами, выручка от которых позволяет ему закрывать базовые потребности.

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