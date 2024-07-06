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"Смотрю фотографии": сбежавший в США комик Незлобин заговорил о Москве

Эмигрировавший в США комик Незлобин рассказал о тоске по Москве

1:02
Шоу-бизнес

Юморист Александр Незлобин в YouTube-шоу "Нормальные люди" признался, что жизнь в эмиграции его устраивает, он лишь изредка скучает по Москве.

Эмигрировавший в США комик Незлобин рассказал о тоске по Москве
Фото: youtube.com by канал Нормальные люди, PDM

Комик признался, что воспоминания о родине накатывают на него крайне редко.

"Я иногда ностальгирую. Смотрю фотографии красивой Москвы — хочу туда. Холодной Москвы, где реагент размывают — не хочу туда. Нет такого, что я сильно страдаю", — пояснил артист.

При этом близкие Незлобина скучают по России. Так, 11-летняя дочь юмориста Линда иногда спрашивает отца, когда они поедут в Москву. А супруга комика вообще не хотела переезжать изначально, несмотря на идеальное знание языка.

Александр Незлобин рассказал, что зарабатывает на жизнь небольшими концертами, выручка от которых позволяет ему закрывать базовые потребности.

Ранее невеста Григория Лепса призналась, что сделала пластику.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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