"Врач просто топ": 18-летняя невеста Григория Лепса сделала пластику

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба в личном блоге рассказала, что делала ринопластику.
По словам возлюбленной артиста, изменение носа стало подарком от родителей на совершеннолетие. Сама Аврора тщательно подошла к выбору специалиста, которому бы смогла доверить свою внешность.
"Я лично не трогала свою форму носа, а лишь убрала горбинку — врач просто топ. Ни одного синяка, ни сильного отека — да первый месяц отек чувствовался, но маска мне очень помогла", — заявила девушка.
Впервые Григорий Лепс появился в компании Авроры Кибы на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), а уже на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ заявил, что девушка раздумывает над его предложением руки и сердца.
Ранее Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.