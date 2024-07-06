"Врач просто топ": 18-летняя невеста Григория Лепса сделала пластику

Невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась, что делала ринопластику

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба в личном блоге рассказала, что делала ринопластику.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм, PDM

По словам возлюбленной артиста, изменение носа стало подарком от родителей на совершеннолетие. Сама Аврора тщательно подошла к выбору специалиста, которому бы смогла доверить свою внешность.

"Я лично не трогала свою форму носа, а лишь убрала горбинку — врач просто топ. Ни одного синяка, ни сильного отека — да первый месяц отек чувствовался, но маска мне очень помогла", — заявила девушка.

Впервые Григорий Лепс появился в компании Авроры Кибы на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), а уже на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ заявил, что девушка раздумывает над его предложением руки и сердца.

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