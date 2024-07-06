"Пошла кровь": ведущая программы "Время" на Первом канале рассказала о нападении маньяка

Ведущая Первого канала Андреева смогла отбиться от маньяка силой мысли

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева в беседе со Светланой Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" призналась, что однажды смогла отбиться от маньяка при помощи силы мысли.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Андреевна пояснила, что нападавший не был её фанатом, скорее больным человеком. Она вышла из телецентра Останкино после ночной смены, рядом никого не было.

"И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала, дальше не разбиралась, это больной человек", — рассказала ведущая программы "Время".

Екатерина Андреева объяснила, что много лет увлекается боевой гимнастикой тай-чи, при помощи которой можно убить человека ударом пальца в точку.

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