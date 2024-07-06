"Едва стояла на ногах": 65-летняя певица Мадонна высказалась про выздоровление

Американская певица Мадонна в личном блоге назвала чудом своё выздоровление после бактериальной инфекции, перенесённой в 2023 году.
Она отметила, что вернулась домой из больницы в этот день год назад.
"Я едва стояла на ногах на заднем дворе с одним бенгальским огнем", — написала Мадонна.
Мировая знаменитость рассказала, что отлично провела год после выздоровления, а свою жизнь считает прекрасной.
В конце июня 2023 года менеджер певицы Гай Осири заявил, что Мадонна находится в отделении интенсивной терапии из-за бактериальной инфекции.
Ранее актёр Слава Копейкин рассказал, какой сюрприз на день рождения ему устроила любимая девушка.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.