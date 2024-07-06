"Едва стояла на ногах": 65-летняя певица Мадонна высказалась про выздоровление

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Певица Мадонна сравнила с чудом своё выздоровление после бактериальной инфекции

0:49
Шоу-бизнес

Американская певица Мадонна в личном блоге назвала чудом своё выздоровление после бактериальной инфекции, перенесённой в 2023 году.

Певица Мадонна сравнила с чудом своё выздоровление после бактериальной инфекции
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Мадонны в Инстаграм, PDM

Она отметила, что вернулась домой из больницы в этот день год назад.

"Я едва стояла на ногах на заднем дворе с одним бенгальским огнем", — написала Мадонна.

Мировая знаменитость рассказала, что отлично провела год после выздоровления, а свою жизнь считает прекрасной.

В конце июня 2023 года менеджер певицы Гай Осири заявил, что Мадонна находится в отделении интенсивной терапии из-за бактериальной инфекции.

Ранее актёр Слава Копейкин рассказал, какой сюрприз на день рождения ему устроила любимая девушка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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