Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, где решила отдохнуть этим летом.
Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграме"* кадры на фоне бурлящих водопадов. На видео звезда ТВ сидит на краю обрыва и болтает ногами.
"Горный Алтай, пять дней почти без связи. Но зато на связи с природой", — написала Барановская, сопроводив кадры песней Филиппа Киркорова "Кто создал тебя такую".
Она отметила, что уже подготовила план для следующей поездки в сказочно красивый регион России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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