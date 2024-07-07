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Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"

Барановская похвасталась первоклассным отдыхом

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Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, где решила отдохнуть этим летом.

Барановская похвасталась первоклассным отдыхом
Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman

Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграме"* кадры на фоне бурлящих водопадов. На видео звезда ТВ сидит на краю обрыва и болтает ногами.

"Горный Алтай, пять дней почти без связи. Но зато на связи с природой", — написала Барановская, сопроводив кадры песней Филиппа Киркорова "Кто создал тебя такую".

Она отметила, что уже подготовила план для следующей поездки в сказочно красивый регион России.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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