"Я даже расплакался": звезда "Слова пацана" рассказал о подарке на день рождения

Актёр Слава Копейкин рассказал о сюрпризе девушки Яны Енжаевой на день рождения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Слава Копейкин, сыгравший персонажа Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", в беседе с Hello рассказал, что его девушка, актриса Яна Енжаева устроила ему настоящий сюрприз на день рождения.

Фото: youtube.com by канал Кинопоиск Экстра, PDM

Возлюбленная артиста попросила его не уходить из дома, поэтому он ждал курьера с подарком.

"Ко мне в квартиру ввалились друзья и одногруппники с шариками и подарками. Это было так трогательно, что я даже расплакался. Меня никогда так классно не поздравляли!" — поделился Копейкин.

Слава признался, что никогда раньше не отмечал дни рождения с таким большим количеством людей, так как у него не было денег.

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