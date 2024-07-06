"Я даже расплакался": звезда "Слова пацана" рассказал о подарке на день рождения

Актёр Слава Копейкин, сыгравший персонажа Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", в беседе с Hello рассказал, что его девушка, актриса Яна Енжаева устроила ему настоящий сюрприз на день рождения.
Возлюбленная артиста попросила его не уходить из дома, поэтому он ждал курьера с подарком.
"Ко мне в квартиру ввалились друзья и одногруппники с шариками и подарками. Это было так трогательно, что я даже расплакался. Меня никогда так классно не поздравляли!" — поделился Копейкин.
Слава признался, что никогда раньше не отмечал дни рождения с таким большим количеством людей, так как у него не было денег.
Ранее певица MIA BOYKA оправдалась за фонограмму.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.