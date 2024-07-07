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Митя Фомин рассказал о необычном полезном завтраке для крепкого пресса: хорошо влияет на пищеварение

Митя Фомин поделился рецептом полезного завтрака

1:09
Шоу-бизнес

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин объяснил, почему никогда не выбрасывает жмых от выжитых на сок фруктов и овощей.

Митя Фомин поделился рецептом полезного завтрака
Фото: https://www.instagram.com/mf_agent by Инстаграм Мити Фомина is licensed under public doman

Исполнитель хита "Всё будет хорошо" опубликовал в своём "Инстаграме"* видео, на котором он с голым торсом готовит полезный завтрак, которые по его словам, помогает укреплять мышцы пресса.

Он положил жмых от яблок, сельдерея, имбиря, моркови в миску и залил всё это йогуртом.

"Отжимаем овощи и фрукты в соковыжималке, собираем мякоть (жмых) овощей и фруктов в контейнер — и в холодильник. В нужный момент заливаем жмых кефиром и наслаждаемся полезным завтраком", — написал артист в социальных сетях.

Митя Фомин признал, что сам по себе жмых не вкусен, однако с сочетании с йогуртом он становится значительнее приятнее на вкус.

"Кашица очень хорошо влияет на пищеварение, на печень и является пищей для наших полезных микроорганизмов", — объяснил певец.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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