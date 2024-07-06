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"Ненадёжный артист": MIA BOYKA объяснила, почему выступила под фонограмму

Певица MIA BOYKA выступила под фонограмму из-за болезни

1:00
Шоу-бизнес

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, в личном блоге заявила, что выступила под фонограмму из-за севшего голоса.

Певица MIA BOYKA выступила под фонограмму из-за болезни
Фото: instagram.com by личный аккаунт MIA BOYKA в Инстаграм, PDM

Она отметила, что навредит своим связкам, если будет петь охрипшим голосом. При этом артистка пояснила, что здоровье слушателей вряд ли пострадает в такой ситуации.

Мария объяснила, что отказываться от выступления не считает возможным, так как это скажется на её репутации.

"Зарекомендует меня как ненадежного артиста. И меня просто больше не позовут, поскольку я подставила огромное количество людей и нет гарантии, что этого не произойдет снова", — отметила MIA BOYKA.

В заключение она попросила интернет-пользователей, оставляющих негативные комментарии, трезво оценить ситуацию, ведь многие отечественные исполнители поют под фонограмму.

Ранее Агата Муцениеце обратилась к сыну на фоне нового суда.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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