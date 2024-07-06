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"Это тяжело и больно": Надежда Сысоева высказалась о расставании с парнем и смерти матери

Надежда Сысоева подтвердила слухи о расставании с Сашей Стоуном

0:48
Шоу-бизнес

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева в личном блоге подтвердила расставание с блогером Сашей Стоуном.

Надежда Сысоева подтвердила слухи о расставании с Сашей Стоуном
Фото: instagram.com by личный аккаунт Надежды Сысоевой в Инстаграм, PDM

39-летняя актриса призналась, что переживает непростой период в жизни, так как помимо разрыва с возлюбленным ей приходится справляться со смертью матери и обрушившимся в Сети хейтом.

"Это очень тяжело и больно. Наверняка у вас тоже так было: когда вся самая жесть происходит в один момент", — пояснила Сысоева.

Надежда отметила, что даже в такой ситуации старается "держать лицо" и не ввязываться в перепалки. По её словам, ей помогают занятия спортом и молитвы.

Ранее актриса Эвелина Блёданс высказалась о рождении сына с синдромом Дауна.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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