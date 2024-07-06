"Это тяжело и больно": Надежда Сысоева высказалась о расставании с парнем и смерти матери

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева в личном блоге подтвердила расставание с блогером Сашей Стоуном.
39-летняя актриса призналась, что переживает непростой период в жизни, так как помимо разрыва с возлюбленным ей приходится справляться со смертью матери и обрушившимся в Сети хейтом.
"Это очень тяжело и больно. Наверняка у вас тоже так было: когда вся самая жесть происходит в один момент", — пояснила Сысоева.
Надежда отметила, что даже в такой ситуации старается "держать лицо" и не ввязываться в перепалки. По её словам, ей помогают занятия спортом и молитвы.
Ранее актриса Эвелина Блёданс высказалась о рождении сына с синдромом Дауна.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.