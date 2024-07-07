Вероника Степанова высказалась об эскортницах на фоне скандала с Решетовой: в оборот идут не только папики

Вероника Степанова раскритиковала эскортниц на фоне скандала с Решетовой

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова, на которую модель Анастасия Решетова подала в суд, порассуждала о беспринципных эскортницах.

Фото: https://vk.com/idveronik20011 by ВК-аккаунт Вероники Степановой is licensed under public doman

В обществе разгорается скандал на фоне развода певицы Алсу и Яна Абрамова. Публика с гневом обрушилась на бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, которую подозревают в нарушении норм морали.

Психолог Вероника Степанова, которая уже получила судебный иск от Решетовой, продолжает развивать тему женщин лёгкого поведения.

Она считает, что именно социальные сети помогли представительницам древнейшей профессии поставить своё ремесло на новый уровень.

"До боли печально, что в оборот идут не только возрастные папики или сынки богатых родителей, но и самые, что ни на есть, обычные семейные мужики", — высказала своё мнение Степанова.

Эксперт отметила, что страдают от эскортниц жёны и дети, которых забывает глава семейства. Она считает такое положение дел несправедливым, так как тяготы семейного быта ложатся на жён, а вся выгода достаётся девушкам низкого социального статуса.

Ранее психолог Вероника Степанова призвала певицу Алсу изменить своё поведение.