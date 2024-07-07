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Садальского возмутило награждение в Кремле пранкеров Вована и Лексуса: "Полная деградация"

Садальский раскритиковал пранкеров Вована и Лексуса: обман, подлог, мошенничество

1:07
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему не одобряет деятельность пранкеров Вована и Лексуса, которые удостоились государственных наград.

Садальский раскритиковал пранкеров Вована и Лексуса: обман, подлог, мошенничество
Фото: https://vk.com/theprankvideo by ВК-аккаунт Вована и Лексуса is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал Вована и Лексуса аферистами. Он предположил, что следующими в очереди за наградами будут телефонные мошенники и напёрсточники.

"Государственные награды опустились до уровня побрякушек. Налицо полная деградация. Обман, подлог, введение в заблуждение, мошенничество, подделка, — нате получите ордена дружбы, так да?" — выразил возмущение заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр напомнил, что обманщиков всегда не награждали, а наказывали. Особенно ему не понравилось то, что пранкеров чествовали в Кремле, где должны поощрять достойных личностей.

Ранее сообщалось, что писатель Борис Акунин* стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса.

* признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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